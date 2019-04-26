Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Евлахе.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел неподалеку от Площади флага. Микроавтобус марки "Mercedes" направляющийся из Баку в Гянджу, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате пострадали 3 человека – Ильяс Ильяслы (1991 года рождения), Тарана Пашаева (1963 года рождения), и Полад Ниязлы (2006 года рождения). Раненые доставлены в больницу.

Отметим, что микроавтобус перевозил школьников-участников спортивных соревнований, их родителей и школьных учителей.