В Шеки микроавтобус сбил пешехода

В Шекинском районе микроавтобус сбил пешехода.
Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Сообщается, что 15 сентября, около 08:00, в городе Шеки водитель Вугар Мамедов на микроавтобусе Mercedes сбил переходившего дорогу пешехода Сейфеддина Фахреддин оглу Джафарова (1953 г.р.). Получивший телесные повреждения различной степени тяжести С.Джафаров скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
В Шеки микроавтобус сбил пешеходаВ Шеки микроавтобус сбил пешехода В Шекинском районе микроавтобус сбил пешехода. Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД. Было отмечено, что 15 сентября, около 08:00, в городе Шеки Вугар Мамедов на микроавтобусе Mercedes сбил
Происшествия
15 сентября 2023 г. 10:22
https://static.report.az/photo/7816a2dc-4765-3a05-bf6c-eba7db06f12b.jpg
В Шекинском районе микроавтобус сбил пешехода.
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə mikroavtobus piyadanı vuraraq öldürüb