МИД: Установлено местонахождение большинства граждан Азербайджана в зоне землетрясения в Турции

Установлено местонахождение многих граждан Азербайджана в зоне землетрясения в Турции, с ними установлен контакт.

Установлено местонахождение большинства граждан Азербайджана в зоне землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что были изучены тысячи обращений, поступивших на номера "горячей линии", составлен список граждан Азербайджана, с которыми не удалось связаться, и для получения информации о них была проведена работа совместно с соответствующими учреждениями Турции. В результате было установлено местонахождение большинства граждан Азербайджана в зоне землетрясения в Турции, с ними установлен контакт. Все еще нет информации о 2 гражданах страны, их поиски продолжаются.