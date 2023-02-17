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МИД: Установлено местонахождение большинства граждан Азербайджана в зоне землетрясения в Турции

МИД: Установлено местонахождение большинства граждан Азербайджана в зоне землетрясения в Турции Установлено местонахождение многих граждан Азербайджана в зоне землетрясения в Турции, с ними установлен контакт.
Происшествия
17 февраля 2023 г. 17:46
МИД: Установлено местонахождение большинства граждан Азербайджана в зоне землетрясения в Турции

Установлено местонахождение большинства граждан Азербайджана в зоне землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что были изучены тысячи обращений, поступивших на номера "горячей линии", составлен список граждан Азербайджана, с которыми не удалось связаться, и для получения информации о них была проведена работа совместно с соответствующими учреждениями Турции. В результате было установлено местонахождение большинства граждан Азербайджана в зоне землетрясения в Турции, с ними установлен контакт. Все еще нет информации о 2 гражданах страны, их поиски продолжаются.

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Версия на английском языке MFA: Location of many Azerbaijani citizens in Türkiye's quake-hit zone determined
Версия на азербайджанском языке XİN: "Türkiyədə zəlzələ bölgəsində olan bir çox Azərbaycan vətəndaşının yeri müəyyənləşdirilib"

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