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МИД требует от Эльдара Гасанова возместить ущерб в размере 18,5 млн манатов

МИД требует от Эльдара Гасанова возместить ущерб в размере 18,5 млн манатов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) требует от бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова возместить ущерб в размере 18 млн 500 тыс. манатов.
Происшествия
7 января 2022 г. 11:45
МИД требует от Эльдара Гасанова возместить ущерб в размере 18,5 млн манатов

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) требует от бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова возместить ущерб в размере 18 млн 500 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Афгана Гаджиева.

Напомним, для бывшего посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова прокурор запросил 11 лет лишения свободы.

По уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики злоупотребляют своими полномочиями, совершают действия, наносящие существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, а также по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, были привлечены к уголовной ответственности начальник Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления Фаиг Багиров и другие, в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по продолжающемуся уголовному делу были получены новые сведения о присвоении средств государственного бюджета, выделенные на различные направления деятельности МИД.

На основании собранных материалов соответствующим решением была назначена комплексная проверка по финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой возникли основания для подозрения в том, что посол Азербайджанской Республики в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглу использовал не по назначению значительные бюджетные средства и совершил другие правонарушения.

В рамках следствия Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него решением Сабаильского районного суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении других участников преступлений, обвиняемых вместе с Э.Гасановым, было выделено в отдельное производство.

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Версия на азербайджанском языке XİN Eldar Həsənovdan 18,5 milyon manat tələb edir

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