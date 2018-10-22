МИД России обвинили США в организации голосования о названии Македонии

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Посол США в Македонии Джесс Бейли де-факто руководил голосованием о смене названия страны 19 октября, необходимой для ее вступления в НАТО, говорится в заявлении российского МИДа.

Как передает Report, по оценке российского внешнеполитического ведомства, «восемь голосов, которых не хватало для получения квалифицированного большинства, были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов».

«Трое из них – по чистой случайности – именно в этот день были освобождены из-под ареста, еще двоим, проходившим по делам спецпрокуратуры, обещана свобода, остальным в обмен на «правильное голосование» сделаны коррупционные финансовые предложения. Парламентариев запирали в кабинетах, изымали у них мобильные телефоны – очевидно, в духе европейской демократической практики. Примечательно, что посол США находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом, говорится в заявлении МИД РФ.

Отметим, в минувшую пятницу парламент Македонии высказался за внесение поправки к конституции об изменении названия страны на новое - Республика Северная Македония