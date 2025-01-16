МИД РФ: Россия, как и Азербайджан, хочет знать всю правду о крушении лайнера AZAL

Все страны, граждане которых пострадали во время авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" AZAL нужна правда.

Все страны, граждане которых погибли и пострадали во время авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" AZAL вблизи Актау, хотят знать правду о причинах крушения лайнера.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я знаю, что каждый гражданин Азербайджана, не только те, кто стал частью трагедии из-за потери близких, желает знать правду. И я могу сказать, что нашей стране [РФ] эта правда нужна не меньше. Я думаю, что сейчас нужно сделать все, чтобы объединить усилия для поиска правды", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что сегодня можно наблюдать большое количество попыток воздействия через СМИ, социальные сети и так далее с "деструктивными целями".

"Возможно, чтобы увести следствие в другую сторону, возможно чтобы посеять рознь между людьми, столкнуть их. Один из очередных примеров этого является якобы письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес азербайджанских дипломатов", - сказала представитель МИД, отметив что за этим стоят силы, "стремящиеся нанести удар союзническим отношениям Азербайджана и России".

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.