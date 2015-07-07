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    ​МИД: Принимаются меры для доставки в Азербайджан тела покончившего с собой в Тебризе гражданина нашей страны

    Гражданин Азербайджана Адалят Гашимов покончил с собой в тебризском отеле Cahannamə

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Генконсульство Азербайджана в Тебризе предпринимает меры для доставки в страну тела покончившего с собой в Иране гражданина Азербайджана.

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

    По его словам, согласно распространенной 6 июля в СМИ информации, в тебризском отеле "Cahannamə" был обнаружен повешенный труп мужчины. Отмечалось, что  покончивший с собой был гражданином Азербайджана: "На основе инструкции МИД Генконсульство Азербайджанской Республики в Тебризе связалось с соответствующими органами Исламской Республики Иран. Личность покончившего с собой мужчины была установлена. Им оказался гражданин Азербайджанской Республики Гашимов Адалят Гасан оглу 1969 г.р.

    В настоящее время наше консульство оказывает всю необходимую помощь приехавшим в Тебриз родственникам покойного и принимает меры для скорейшей доставки тела в Азербайджан". 

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