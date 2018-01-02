МИД Пакистана: Трамп разочарован поражением США в Афганистане

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф считает, что президент США Дональд Трамп разочарован "поражением Соединенных Штатов в Афганистане" и по этой причине критикует Исламабад, обвиняя его, в частности, в предоставлении убежища террористам, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Трамп разочарован поражением США в Афганистане. Это единственная причина, по которой он бросается обвинениями в сторону Пакистана", - заявил Х.Асиф в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV.

Он также раскритиковал США за отправку воинского контингента в Афганистан, отметив, что урегулировать конфликт в этой республике можно только путем переговоров.

"Они (США - ред.) компенсируют свой провал, расширяя свое военное присутствие, но возможно только мирное решение", - указал пакистанский дипломат.

Ранее Дональд Трамп, недовольный тем, как Исламабад противодействует экстремистским группировкам, заявил, что США зря оказали в течение последних 15 лет финансовую помощь Пакистану в размере 33 млрд долларов и такого больше не будет. Впоследствии телекомпания Fox News, ссылаясь на официального представителя Совета национальной безопасности при Белом доме, сообщила, что сейчас США не планируют перечислять Пакистану 255 млн долларов, выделение которых было одобрено в рамках иностранной военной помощи еще на 2018 финансовый год.