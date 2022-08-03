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МЧС: На территории, где произошел взрыв в Хырдалане, продолжаются поисково-спасательные работы

МЧС: На территории, где произошел взрыв в Хырдалане, продолжаются поисково-спасательные работы "На территории, где произошел взрыв в Хырдалане, продолжаются поисково-спасательные работы".
Происшествия
3 августа 2022 г. 23:51
МЧС: На территории, где произошел взрыв в Хырдалане, продолжаются поисково-спасательные работы

"На территории, где произошел взрыв в Хырдалане, продолжаются поисково-спасательные работы".

Как передает Report, об этом сказал находящийся на месте происшествия заведующий сектором Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Эхтирам Халилов.

По его словам, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом здании в городе Хырдалан Абшеронского района.

"К месту происшествия немедленно были привлечены пожарные бригады Государственной службы пожарной охраны и сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. На месте была оценена оперативная обстановка. Жители дома были эвакуированы в безопасную зону. В настоящее время на территории продолжаются поисково-спасательные работы", - отметил Э.Халилов.

Он подчеркнул, что в результате инцидента пострадали четыре человека: "Два человека получили ожоги, один человек задохнулся от дыма, еще один получил травмы. Пострадавшие были госпитализированы".

Профильные ведомства оценивают ущерб, нанесенный зданию и транспортным средствам.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Xırdalanda partlayış olan ərazidə axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir

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