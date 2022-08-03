МЧС: На территории, где произошел взрыв в Хырдалане, продолжаются поисково-спасательные работы

"На территории, где произошел взрыв в Хырдалане, продолжаются поисково-спасательные работы".
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По его словам, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом здании в городе Хырдалан Абшеронского района.
"К месту происшествия немедленно были привлечены пожарные бригады Государственной службы пожарной охраны и сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. На месте была оценена оперативная обстановка. Жители дома были эвакуированы в безопасную зону. В настоящее время на территории продолжаются поисково-спасательные работы", - отметил Э.Халилов.
Он подчеркнул, что в результате инцидента пострадали четыре человека: "Два человека получили ожоги, один человек задохнулся от дыма, еще один получил травмы. Пострадавшие были госпитализированы".
Профильные ведомства оценивают ущерб, нанесенный зданию и транспортным средствам.