МЧС: На территории, где произошел взрыв в Хырдалане, продолжаются поисково-спасательные работы

"На территории, где произошел взрыв в Хырдалане, продолжаются поисково-спасательные работы".

"На территории, где произошел взрыв в Хырдалане, продолжаются поисково-спасательные работы".

Как передает Report , об этом сказал находящийся на месте происшествия заведующий сектором Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Эхтирам Халилов.

По его словам, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом здании в городе Хырдалан Абшеронского района.

"К месту происшествия немедленно были привлечены пожарные бригады Государственной службы пожарной охраны и сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. На месте была оценена оперативная обстановка. Жители дома были эвакуированы в безопасную зону. В настоящее время на территории продолжаются поисково-спасательные работы", - отметил Э.Халилов.

Он подчеркнул, что в результате инцидента пострадали четыре человека: "Два человека получили ожоги, один человек задохнулся от дыма, еще один получил травмы. Пострадавшие были госпитализированы".

Профильные ведомства оценивают ущерб, нанесенный зданию и транспортным средствам.