МИД: на борту разбившегося в Иране самолета граждан Азербайджана не было

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Министерстве иностранных дел Азербайджана подтвердили, что на борту пассажирского самолета разбившегося сегодня утром в иранской провинции Исфахан, не было граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что по предварительным данным, полученным посольством Азербайджана в Исламской Республике Иран, фактов о том, что на борту разбившегося в Иране самолета были граждане Азербайджана, не зафиксировано.

Дополнительная информация будет предоставлена СМИ по мере ее поступления.