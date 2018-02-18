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    МИД: на борту разбившегося в Иране самолета граждан Азербайджана не было

    Дополнительная информация будет предоставлена СМИ по мере ее поступления

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Министерстве иностранных дел Азербайджана подтвердили, что на борту пассажирского самолета разбившегося сегодня утром в иранской провинции Исфахан, не было граждан Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    Он отметил, что по предварительным данным, полученным посольством Азербайджана в Исламской Республике Иран, фактов о том, что на борту разбившегося в Иране самолета были граждане Азербайджана, не зафиксировано.

    Дополнительная информация будет предоставлена СМИ по мере ее поступления.  

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