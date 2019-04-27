МВД: Минувшим днем задержаны 40 человек, подозреваемых в совершении преступления

МВД Азербайджана обнародовало статистику зарегистрированных преступлений и происшествий.
Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, минувшим днем на территории республики органами внутренних дел 24 преступления раскрыто по "горячим следам".
Раскрыто 14 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 23 числившихся в розыске человека, из них 3 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 10 должников.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел были выявлены 16 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков 1 факт незаконного хранения оружия.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 40 человек.
İlkin PirəliАвтор новости