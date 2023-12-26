МИД Азербайджана: С окончания войны 2020 года жертвами мин стал 341 человек

В Азербайджане в период с момента окончания войны в 2020 году по настоящее время число жертв мин достигло 341, из них 65 человек погибли, среди которых 50 гражданских лиц.

В Азербайджане в период с момента окончания войны в 2020 году по настоящее время число жертв мин достигло 341, из них 65 человек погибли, среди которых 50 гражданских лиц.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".

"Устранение минной угрозы в отношении Азербайджана должно стать международным приоритетом", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня на территории села Сарыджалы Агдамского района сотрудник ANAMA Махмудов Заур Эльдар оглу (1982 г. р.) подорвался на противопехотной мине.