МИД: Азербайджанская сторона выясняет личность погибшего во время авиакатастрофы в РФ азербайджанца

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская сторона прокомментировала сообщение о гибели одного азербайджанца во время авиакатастрофы российского самолета Ан-148.

В своем заявлении по данному вопросу Хикмет Гаджиев сказал Report, что сейчас предпринимаются необходимые шаги по определению личности погибшего предположительно азербайджанца:

«есть информация о том, что во время авиакатастрофы погиб один азербайджанец. МИД совместно с соответствующими госструктурами предпринимает необходимые шаги для определения личности человека, предположительно считающегося гражданином Азербайджана».