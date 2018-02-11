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    МИД: Азербайджанская сторона выясняет личность погибшего во время авиакатастрофы в РФ азербайджанца

    Хикмет Гаджиев: МИД предпринимает необходимые шаги по определению личности данного человека

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская сторона прокомментировала сообщение о гибели одного азербайджанца во время авиакатастрофы российского самолета Ан-148.

    В своем заявлении по данному вопросу Хикмет Гаджиев сказал Report, что сейчас предпринимаются необходимые шаги по определению личности погибшего предположительно азербайджанца:

    «есть информация о том, что во время авиакатастрофы погиб один азербайджанец. МИД совместно с соответствующими госструктурами предпринимает необходимые шаги для определения личности человека, предположительно считающегося гражданином Азербайджана». 

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