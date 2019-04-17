МИД Азербайджана создал в Twitter профиль Armenian Occupation Watch

"Любая деятельность, ставящая под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ, всегда находится в центре внимания министерства иностранных дел и дипломатических представительств нашей страны. Такого рода деятельность постоянно отслеживается нами, и принимаются соответствующие меры для предотвращения подобной деятельности. В этой связи министерством иностранных дел в социальной сети Twitter был создан профиль "Armenian Occupation Watch" (https://twitter.com/ArmenOccupWatch), отражающий незаконную экономическую и другую деятельность, осуществляемую на оккупированных территориях Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной МИД Азербайджана информации.

В данном профиле в Twitter размещена информация, факты и фото относительно причастности к незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных землях нашей страны зарегистрированных в ряде иностранных государств юридических и физических лиц. В распространенной информации доводятся до сведения случаи нарушения суверенитета и территориальной целостности нашей страны со стороны иностранных юридических и физических лиц, в частности, непосредственное или опосредованное осуществление на оккупированных территориях незаконной деятельности, отражается призыв прекратить эту деятельность.