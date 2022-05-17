МВД Азербайджана ответило посольству Великобритании

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) ответило посольству Великобритании.

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) ответило посольству Великобритании.

Как передает Report, в МВД сообщили, что 14 мая 2022 года группа лиц провела несогласованную с соответствующими государственными структурами акцию на ”Площади фонтанов" на территории Сабаильского района Баку.

Отмечается, что несмотря на то, что акция была проведена в нарушение закона Азербайджана "О свободе собраний", сотрудники полиции не вмешались в ее проведение, наоборот обеспечили безопасность участников, а в завершении акции было озвучено соответствующее заявление. Никаких инцидентов во время акции зафиксировано не было.

«Распространение посольством Великобритании в Азербайджане ложной информации о серьезном вмешательстве полиции в акцию и наличии большого количества задержанных недопустимо, это необоснованное вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Не находит понимания то, что посольство Великобритании в Азербайджане дало неверную оценку акции и выступило с обвинениями, в то время как организаторы и участники акции отметили, что она прошла нормально и действия полиции были оценены ими, как удовлетворительные. Мы расцениваем это заявление как попытку подорвать репутацию полиции, выполняющей свои служебные обязанности», - отметили в МВД.

В МВД призвали посольство Великобритании в Азербайджане опровергнуть распространенное заявление и признать допущенную ошибку.

«Надеемся, что посольство Великобритании в Азербайджане будет вести деятельность, способствующую развитию сотрудничества и искреннего диалога между двумя странами и воздержится от попыток создания искусственных политических препятствий», - отметили в МВД.