Microsoft закрывает торговые магазины и переходит на онлайн

Американская технологическая корпорация Microsoft закроет свои физические магазины по всему миру.

Как передает Report, об этом соответствующее заявление размещено на сайте компании.

Согласно опубликованным данным, руководство корпорации решилось на "стратегические изменения, подразумевающие закрытие физических магазинов Microsoft". К настоящему моменту, согласно информации на сайте Microsoft, компания располагает 82 торговыми точками, из которых 73 находятся на территории США. Остальные расположены в Канаде, Великобритании, Австралии и Пуэрто-Рико.

"Наши продажи в интернете выросли по мере того, как наш ассортимент расширялся в основном за счет цифровых предложений, а команда талантливых специалистов доказала, что умеет успешно обслуживать клиентов вне физических магазинов, - приводится в документе заявление вице-президента корпорации Дэвида Поттера. - Мы благодарны покупателям магазинов Microsoft, и с нетерпением ждем возможности оказывать им услуги онлайн, а также в отделах розничной торговли в корпоративных центрах Microsoft". Речь идет о центрах Microsoft Experience Center в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее и Редмонде (штат Вашингтон), где находится штаб-квартира компании.

В результате смены политики компании в отношении розничной торговли не повлечет увольнений персонала, уточнил Портер онлайн-изданию The Verge. Магазины Microsoft оставались закрытыми с конца марта из пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Компания Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов.