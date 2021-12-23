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Международный комитет красного креста пожертвовал ANAMA защитные средства

Международный комитет красного креста пожертвовал ANAMA защитные средства Международный комитет красного креста (МККК) пожертвовал Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) в общей сложности 20 комплектов средств индивидуальной защиты, включая защитную верхнюю одежду, шлемы, плащи, противоударные баллистиче
Происшествия
23 декабря 2021 г. 17:36
Международный комитет красного креста пожертвовал ANAMA защитные средства

Международный комитет красного креста (МККК) пожертвовал Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) в общей сложности 20 комплектов средств индивидуальной защиты, включая защитную верхнюю одежду, шлемы, плащи, противоударные баллистические очки, наколенники и саперные сумки для инструментов.

Как сообщили Report в ANAMA, принадлежности, пожертвованные для расширения материально-технической базы агентства, планируется использовать во время учений.

Отдел обучения и обеспечения качества ANAMA регулярно использует такие принадлежности в тренингах для новых слушателей и по повышению квалификации.

Деятельность по технической поддержке операций по гуманитарному разминированию и повышению осведомленности о взрывоопасных боеприпасах внесет позитивный вклад в сотрудничество между ANAMA и МККК.

Агентство, в свою очередь, выражает признательность МККК за внимание и поддержку к деятельности по гуманитарному разминированию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ANAMA-ya qoruyucu ləvazimatlar ianə edib

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