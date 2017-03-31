Международный Банк подал в суд на компанию Хафиза Мамедова

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Международный Банк Азербайджана" подало в суд на компанию Baghlan Group FZCO и Нахчыванский филиал ООО "Baghlan Treydinq".
Согласно полученной Report информации, банк обратился в Бакинский административно-экономический суд №1 и выдвинул требование в связи со спорами (по кредитным договорам) по обязательствам, отраженным в договорах.
В настоящее время дело рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №1.
Отметим, что владельцем компании Baghlan Group FZCO является президент клуба "Баку" Хафиз Мамедов.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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