Международный Банк подал в суд на компанию Хафиза Мамедова

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Международный Банк Азербайджана" подало в суд на компанию Baghlan Group FZCO и Нахчыванский филиал ООО "Baghlan Treydinq".

Согласно полученной Report информации, банк обратился в Бакинский административно-экономический суд №1 и выдвинул требование в связи со спорами (по кредитным договорам) по обязательствам, отраженным в договорах.

В настоящее время дело рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №1.

Отметим, что владельцем компании Baghlan Group FZCO является президент клуба "Баку" Хафиз Мамедов.