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    Международный Банк подал в суд на компанию Хафиза Мамедова

    В настоящее время дело рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №1

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Международный Банк Азербайджана" подало в суд на компанию Baghlan Group FZCO и Нахчыванский филиал ООО "Baghlan Treydinq".

    Согласно полученной Report информации, банк обратился в Бакинский административно-экономический суд №1 и выдвинул требование в связи со спорами (по кредитным договорам) по обязательствам, отраженным в договорах.

    В настоящее время дело рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №1.

    Отметим, что владельцем компании Baghlan Group FZCO является президент клуба "Баку" Хафиз Мамедов.

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