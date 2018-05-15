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    Между студентами Сумгайытского госуниверситета произошла массовая драка

    По факту ведется расследование

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте между студентами произошла массовая драка. 

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент зарегистрирован между студентами третьего курса математического факультета Сумгайытского государственного университета.   

    Жителя Ярдымлинского района Акифа Шабан оглы Салманова 1997 г.р. избили 7 человек. Получивший тяжелую черепно-мозговую травму А.Салманов был доставлен сокурсниками в больницу. 

    По словам потерпевшего, избившие его лица часто требовали у него денег, что и явилось причиной драки.  

    По факту ведется расследование. 

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