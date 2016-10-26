Между студентами Полицейской академии произошла драка, один из курсантов получил ножевое ранение

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В результате драки между студентами 3-го курса Полицейской академии один из курсантов получил ножевое ранение.

Как сообщает Report, драка произошла на улице.

Согласно информации, на улице Есенина в поселке Мярдякан поспорили студенты 3-го курса Полицейской академии Джошгун Алиев 1997 года рождения и Рашад Мамедов 1996 года рождения. Во время конфликта Дж.Алиев ранил ножом сокурсника Р.Мамедова. Р.Мамедов госпитализирован в Республиканский госпиталь имени Арифа Гейдарова.

По факту ведется расследование.