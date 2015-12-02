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    Бакинский апелляционный суд вынес решение в отношении Талеха Багирова - ОБНОВЛЕНО

    Меры безопасности вокруг здания суда усилены

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе против решения суда в связи с мерой пресечения в виде ареста в отношении председателя организации "Движение мусульманского единства" Талеха Багирова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова апелляционная жалоба Т.Багирова была отклонена. 

    На процессе участвовал и сам Т.Багиров. 

    Отметим, что Т.Багиров был задержан 26 ноября в ходе операции, проведенной полицией в поселке Нардаран. В его отношении в качестве меры пресечения избран арест сроком на 4 месяца. 

    ***15:01

    Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоится судебное заседание по апелляционной жалобе против решения суда в связи с мерой пресечения в виде ареста в отношении председателя организации "Движение мусульманского единства" Талеха Багирова. 

    Как сообщает сотрудник Report, в настоящее время меры безопасности вокруг здания суда усилены.

    На судебном процессе будет председательствовать судья Афлатун Гасымов.

    Отметим, что Т.Багиров был задержан 26 ноября в ходе операции, проведенной полицией в поселке Нардаран. В его отношении в качестве меры пресечения избран арест сроком на 4 месяца. 

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