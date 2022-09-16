Мэрия Баку работает над проектом по решению проблемы с бродячими собаками

Мэрия Баку работает над проектом по решению проблемы с бродячими собаками

Исполнительная власть (ИВ) города Баку ведет работу над проектом по решению проблемы с бродячими собаками. Как сообщает Report, об этом сказал сотрудник ИВ Миртурал Мирсултанов, участвовавший в "круглом столе", посвященном квартальным итогам проек

https://static.report.az/photo/de7bdff3-aa8c-31b7-b437-94e34949cabe.jpg https://static.report.az/photo/de7bdff3-aa8c-31b7-b437-94e34949cabe.jpg

Исполнительная власть (ИВ) города Баку ведет работу над проектом по решению проблемы с бродячими собаками.



Как сообщает Report, об этом сказал сотрудник ИВ Миртурал Мирсултанов, участвовавший в "круглом столе", посвященном квартальным итогам проекта "Онлайн-платформа общественного контроля".



Он отметил, что в столице очень много бездомных собак: "Эта проблема есть и в регионах страны. Скоро мы начнем реализацию нового проекта. Верим, что он принесет положительные результаты". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook