Мэрия Баку работает над проектом по решению проблемы с бродячими собаками

Исполнительная власть (ИВ) города Баку ведет работу над проектом по решению проблемы с бродячими собаками.
Как сообщает Report, об этом сказал сотрудник ИВ Миртурал Мирсултанов, участвовавший в "круглом столе", посвященном квартальным итогам проекта "Онлайн-платформа общественного контроля".
Он отметил, что в столице очень много бездомных собак: "Эта проблема есть и в регионах страны. Скоро мы начнем реализацию нового проекта. Верим, что он принесет положительные результаты".
Мэрия Баку работает над проектом по решению проблемы с бродячими собакамиМэрия Баку работает над проектом по решению проблемы с бродячими собаками Исполнительная власть (ИВ) города Баку ведет работу над проектом по решению проблемы с бродячими собаками. Как сообщает Report, об этом сказал сотрудник ИВ Миртурал Мирсултанов, участвовавший в "круглом столе", посвященном квартальным итогам проек
Происшествия
16 сентября 2022 г. 11:43
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Исполнительная власть (ИВ) города Баку ведет работу над проектом по решению проблемы с бродячими собаками.
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