​"Mercedes" врезался в дерево, водитель погиб

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ На автомобильной дороге Закатала-Мухах произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes" с государственным номерным знаком 99 DK 414, житель Закатальского села Мухах 26-летний Ариф Гамзаев съехал с проезжей части дороги и врезался в ореховое дерево.

От сильного удара автомобиль разлетелся на куски и полностью деформировался.

От полученных увечий водитель Ариф Гамзаев скончался на месте.

Факт расследуется Закатальским районным отделением полиции.