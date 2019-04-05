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Мэра Риги Нила Ушакова отстранили от должности

​Мэра Риги Нила Ушакова отстранили от должности

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, как передает Report со ссылкой на РИА Новости об этом сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

"В соответствии с законом "О самоуправлениях" отстраняю Нила Ушаков от занимаемой должности председателя Рижской думы", - говорится в опубликованном в издании распоряжении министра.

Ушаков, как следует из документа, в течение 30 дней может оспорить решение Пуце в суде. Если суд поддержит градоначальника, он вернется на свою должность и получит компенсацию за вынужденный пропуск работы.

В конце января латвийское бюро по борьбе с коррупцией провело в кабинете и доме Ушакова обыски. По словам источника РИА Новости, они связаны с делом о коррупции на предприятии общественного транспорта Rigas satiksme, которое курирует мэрия.

Сам мэр заявил, что не собирается уходить с должности, так как его совесть чиста. 

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