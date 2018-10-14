МЭПР: В зоне оползня на Бадамдаре изменений не зарегистрировано

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В режиме дежурства продолжались наблюдения в оползневой зоне на правой стороне автомобильной дороги 20 участок в Бадамдаре.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении созданного Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) Штаба в 9:00.

"За последние 12 часов не было зарегистрировано визуальных изменений", - сообщили в пресс-службе МЭПР.

Ранее, 8 семей получили предупреждение покинуть дома в результате произошедшего оползня.