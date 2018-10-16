МЭПР: Ситуация в Бадамдарской оползневой зоне остается напряженной

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Ситуация в оползневой зоне в Баку остается напряженной.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении созданного Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) Штаба.

«Согласно результатам мониторингов на 21:00, напряженность на оползневой территории остается. Периодически на оползневом участке наблюдается движение мелких частей горных пород», - говорится в сообщении.

Отметим, что в течение ночи сотрудники министерства устанавливали гипсовые маяки на трещинах в заборах жилых домов.