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    МЭПР: Ситуация в Бадамдарской оползневой зоне остается напряженной

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Ситуация в оползневой зоне в Баку остается напряженной.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении созданного Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) Штаба.

    «Согласно результатам мониторингов на 21:00, напряженность на оползневой территории остается. Периодически на оползневом участке наблюдается движение мелких частей горных пород», - говорится в сообщении.

    Отметим, что в течение ночи сотрудники министерства устанавливали гипсовые маяки на трещинах в заборах жилых домов.

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