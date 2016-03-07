Менеджер по продажам ООО Veysəloğlu подал апелляциноную жалобу

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Нахид Ахундов, обвиняемый в присвоении денежной суммы, подал апелляционную жалобу.

Как сообщает Report, предварительное слушание в Бакинском апелляционном суде назначено на 7 марта.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Вагифа Мурсагулова.

Отметим, что Н.Ахундов работал менеджером ООО Veysəloğlu. Он признан виновным в присвоении 12 тыс. манатов. В ходе следствия в его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Н.Ахундов осужден на 7 лет лишения свободы. Он был арестован в зале суда. Не согласившись с приговором, Н.Ахундов обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.