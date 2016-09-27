Менеджер по продажам ООО Qoç ət освобожден в зале суда

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Этибара Асланова, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был вынесен приговор.

Суд применил в отношении Э.Асланова 70-ю статью и вынес ему наказание в виде 3 лет испытательного срока условно. Он освобожден в зале суда.

Отметим, что Э.Асланов работал в должности менеджера по продажам ООО Qoç ət. Он был задержан по обвинению в присвоении 40 тыс. манатов из ООО. В отношении Э.Асланова была избрана мера пресечения в виде ареста.

Он обвинялся по ст. 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК АР.