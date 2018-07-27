Менеджер известного мебельного магазина обвиняется в мошенничестве на 108 тыс. манатов

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Турала Гюлюшова, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Фаика Ганиева гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинительному акту, Т.Гюлюшов, работая менеджером по продажам и менеджером в расположенном на проспекте Бабека магазине Green Wood, принадлежавшем мебельной компании Modern, злоупотребил своими должностными полномочиями.

Он, войдя в предварительный говор с другой сотрудницей фирмы Афсаной Ахмедовой, продал принадлежавшую компании продукцию и присвоил полученную прибыль.

Общая сумма урона компании оценена в 108 тыс. манатов. Т.Гюлюшов признал себя частично виновным в объявленном на суде обвинении.

Он отметил, что из нанесенного ущерба 11 тыс. вернул сам, а 10 тыс. вернула Афсана Ахмедова.

Обвиняемый отметил, что несмотря на то, что имя А.Ахмедовой фигурирует в деле, она не привлечена к ответственности.

Судья напомнил, что в связи с беременностью А.Ахмедовой уголовное дело в ее отношении отдано на отдельное производство, она признается виновной по тому же обвинению.

Т.Гюлюшов также сообщил, что на его квартиру наложен арест. Судья сказал, что арест на его имущество был наложен во время следствия. Это сделано с целью возмещения нанесенного ущерба.

Т.Гюлюшов признал, что с 2015 года работал в магазине менеджером и признал совершенное преступление.

Напомним, что он обвиняется по статье 179.3.2 (присвоение, в крупном размере) УК АР.