Меликов: Дагестан готов оказать помощь в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

Дагестан готов оказать любую необходимую помощь братским регионам и их жителям.

Дагестан готов оказать любую необходимую помощь в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Как передает Report, об этом заявил глава республики Дагестан (РФ) Сергей Меликов в социальных сетях.

"Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял близких и дорогих людей в этой катастрофе. Скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе. Скорейшего восстановления желаю пострадавшим. Дагестан готов оказать любую необходимую помощь братским регионам и их жителям", - заявил глава Дагестана.