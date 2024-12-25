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Меликов: Дагестан готов оказать помощь в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

Меликов: Дагестан готов оказать помощь в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау Дагестан готов оказать любую необходимую помощь братским регионам и их жителям.
Происшествия
25 декабря 2024 г. 13:02
Меликов: Дагестан готов оказать помощь в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

Дагестан готов оказать любую необходимую помощь в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Как передает Report, об этом заявил глава республики Дагестан (РФ) Сергей Меликов в социальных сетях.

"Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял близких и дорогих людей в этой катастрофе. Скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе. Скорейшего восстановления желаю пострадавшим. Дагестан готов оказать любую необходимую помощь братским регионам и их жителям", - заявил глава Дагестана.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstan Respublikasının rəhbəri: Təyyarənin qəzaya uğraması ilə əlaqədar yardım göstərməyə hazırıq
Версия на английском языке Melikov: Russia's Dagestan ready to provide assistance over AZAL plane crash near Kazakhstan's Aktau

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