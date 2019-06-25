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Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Ширмамеда Гусейнова

Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения ученого

25 июня первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого, персонального пенсионера президента Азербайджанской Республики Ширмамеда Гусейнова.

Как сообщает Report, первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыла в столичную мечеть Тезе-пир для участия в церемонии поминовения видного ученого, заслуженного журналиста, профессора Бакинского государственного университета Ширмамеда Гусейнова.

Мехрибан Алиева встретилась с членами семьи Ширмамеда Гусейнова, от имени президента Ильхама Алиева и от своего имени выразила им глубокое соболезнование.

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