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Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана

​Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана

"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи!

В этот светлый день читаются молитвы во имя здоровья, счастливого будущего наших граждан, благополучия в нашей стране. Присоединяясь ко всем этим молитвам и пожеланиям, хочу выразить уверенность в том, что благодаря солидарности, решимости и воле нашего народа мы успешно преодолеем все трудности, с которыми сегодня столкнулись! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье".

Как передает Report, об этом Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева написала на своей странице в Instagram.

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