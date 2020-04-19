​Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана

"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи!

В этот светлый день читаются молитвы во имя здоровья, счастливого будущего наших граждан, благополучия в нашей стране. Присоединяясь ко всем этим молитвам и пожеланиям, хочу выразить уверенность в том, что благодаря солидарности, решимости и воле нашего народа мы успешно преодолеем все трудности, с которыми сегодня столкнулись! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье".

Как передает Report, об этом Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева написала на своей странице в Instagram.