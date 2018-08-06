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    Мехман Гусейнов временно освобожден для участия на похоронах матери

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Задержанному блогеру Мехману Гусейнову разрешено участвовать на похоронах матери Фирангиз Гусейновой.

    Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы министерства юстиции Мехман Садыгов. 

    По его словам, было рассмотрено обращение М.Гусейнова по поводу участия на похоронах матери и принято соответствующее решение.

    Его временно освободили для участия на похоронах матери. После панихиды М.Гусейнова вернут в исправительное учреждение. 

    Напомним, что начальник Насиминского РУП Муса Мусаев подал в суд на М.Гусейнова в особом обвинительном порядке. 

    Он потребовал привлечь блогера к ответственности по ст. 147.2 УК. 

    Решением Сураханского районного суда М.Гусейнов был приговорен к 2 годам тюрьмы. Его арестовали в зале суда. 

    Отметим, что мать М.Гусейнова скончалась в ночь на 6 августа. 

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