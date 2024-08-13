Медведь проник в одно из сел Гёйгёльского района

Медведь проник во дворы жилых домов в селе Тоганалы Гёйгёльского района.
Об этом западному бюро Report заявил очевидец происшествия Ровшан Амирасланоглу.
"Ночью я услышал во дворе подозрительный шум. Выйдя проверить, я увидел медведя, который проломил забор и проник во двор дома", - сказал Амирасланоглу.
По словам очевидца, который к тому же успел заснять медведя, хищник перебрался во двор к соседям.
Это уже не первый случай медвежьего "рейда" в Гёйгёле. Несколько месяцев назад хищник также нападал на хозяйства сельчан в других населенных пунктах района. Жители опасаются, что голодный медведь может причинить им серьезные увечья.