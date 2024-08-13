О нас

Медведь проник в одно из сел Гёйгёльского района

Медведь проник в одно из сел Гёйгёльского района Медведь проник в одно из сел Гёйгёльского района
Происшествия
13 августа 2024 г. 10:44
Медведь проник в одно из сел Гёйгёльского района

Медведь проник во дворы жилых домов в селе Тоганалы Гёйгёльского района.

Об этом западному бюро Report заявил очевидец происшествия Ровшан Амирасланоглу.

"Ночью я услышал во дворе подозрительный шум. Выйдя проверить, я увидел медведя, который проломил забор и проник во двор дома", - сказал Амирасланоглу.

По словам очевидца, который к тому же успел заснять медведя, хищник перебрался во двор к соседям.

Это уже не первый случай медвежьего "рейда" в Гёйгёле. Несколько месяцев назад хищник также нападал на хозяйства сельчан в других населенных пунктах района. Жители опасаются, что голодный медведь может причинить им серьезные увечья.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоBear intrudes into residential area in Azerbaijan's Goygol district
Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöldə ayı kəndə hücum edib

Экслюзивные новости

Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi