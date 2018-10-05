Медсестра и санитар Наркологического центра дали показания в суде

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованных в связи с пожаром в Наркологическом центре - бывшего директора учреждения Тельмана Мамедгасанова, инженера по охране труда и безопасности, ответственного за пожарную безопасность Центра Махира Абдуллаева, обвиняемого в поджоге Магомеда Мамедова и его врача, завотделом Афет Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева в качестве свидетеля показания дал Амид Агаев.

Он заявил, что работает в Наркологическом центре санитаром: "В центре я ухаживаю за больными. Работаю посменно через каждые два дня. В день происшествия я был на работе. Также знаком с обвиняемым Магомедом Мамедовым".

По словам А.Агаева, обвиняемый Н.Мамедов хотел покинуть центр: "Он рассказывал о сыне и говорил, что покинут семьей. После случившегося я услышал, что Магомед якобы хотел поджечь центр. Лично от него ничего подобного я не слышал. Во время пожара были больные, которые не могли проснуться и встать из-за тяжелого состояния. Я с трудом выводил их на улицу. Все произошло перед моими глазами".

Судья заявил, что в показаниях свидетеля есть противоречия. На суде объявили данные им следствию показания.

А.Агаев отмечал, что М.Мамедов говорил Шалале, Лейле и Чимназ, что избавился бы от всего, если бы поджог центр. Однако, свидетель сказал, что узнал об этом от указанных лиц после пожара.

Затем была допрошена свидетельница Шалала Алекперова. Она заявила, что работает в центре медсестрой: "В день пожара дежурила. Просматривая журнал я увидела, что он выходил из здания, но потом вернулся. Он подошел ко мне и я спросила по этому поводу. Он заявил, что сын не разрешил ему и начал жаловаться на сына. Взяв у меня чай, он ушел. Позже я пошла к другому больному. Вдруг услышала крики. Когда вышла в коридор, все было окутано дымом. Я быстро выбежала на улицу и сказала доктору Турану, что надо позвонить в МЧС, на что он ответил, что уже вызвал их".

Отметим, что 2 марта в Баку в Республиканском наркологическом центре на территории Хатаинского района Баку произошел пожар.

По факту было возбуждено уголовное дело. В результате принятых мер по подозрению в совершении данного преступления был задержан житель Баку Магомед Мамедов, получающий лечение в центре с диагнозом "нарушения психики и поведения в результате употребления алкоголя". Во время предварительного допроса М.Мамедов признался в совершении преступления и заявил, что решил свести счеты с жизнью в знак протеста против предвзятого отношения к нему членов семьи и нежелания лечиться в Наркологическом центре. С этой целью 2 марта в 06:00 он закутался в палате в одеяло и поджог его с намерением совершить суицид. Испугавшись распространения пламени в другие палаты, он покинул центр, как только открылась дверь отделения.

М.Мамедов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека, либо захватом заложника) и 186.2.2 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, а также назначены комплексные психиатрическая, психологическая и наркологическая экспертизы.

Затем были задержаны директор Республиканского наркологического центра Тельман Мамедгасанов, завотделом Азад Алекперов и инженер Махир Абдуллаев. Решением суда в их отношении избрали крайнюю меру пресечения в виде ареста.

В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 и 308.2 УК.

По информации, с учетом проблем в состоянии здоровья А.Алекперова, возбужденное в его отношении уголовное дело передано в отдельное производство.