​Медицинские маски назвали потенциальным источником опасности

Исполнительный директор российской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин назвал медицинские маски потенциальным источником опасности.

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, Нагибин пояснил, что в медучреждениях использованные маски и перчатки обеззараживают и сжигают, не отправляя на обычные пункты переработки мусора. Однако в домашних условиях их выкидывают в мусорное ведро, из-за чего у рабочих коммунальных служб и пунктов сортировки мусора повышается риск заразиться.

"Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать", — подчеркнул эксперт. По его словам, распад инфекции на улице происходит примерно за сутки, а дома этот процесс может растянуться на неделю.

В качестве меры предосторожности Нагибин предложил ставить отдельные для таких отходов контейнеры. Предполагается, что собранный мусор будет уничтожаться, а не отправляться на мусорные полигоны.