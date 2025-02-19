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Медиа-структура в составе Global Media Group удостоена премии "Друг прокуратуры"

Медиа-структура в составе Global Media Group удостоена премии "Друг прокуратуры" Входящий в Global Media Group интернет-портал Caliber.az получил награду "Друг прокуратуры" за активное сотрудничество и содействие в освещении деятельности правоохранительных органов.
Происшествия
19 февраля 2025 г. 16:08
Медиа-структура в составе Global Media Group удостоена премии Друг прокуратуры

Входящий в Global Media Group интернет-портал Caliber.az получил награду "Друг прокуратуры" за активное сотрудничество и содействие в освещении деятельности правоохранительных органов.

Как сообщает Report, церемония награждения прошла в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Генеральный прокурор Кямран Алиев подчеркнул важность работы СМИ в обеспечении прозрачности и общественного контроля.

Наряду с главным редактором Caliber.az Тимуром Гусейновым, награду получили гендиректор CBC Вугар Халилов и представитель газеты "Азербайджан" Бахтияр Азизли.

На мероприятии также отметили лучших следователей, государственных обвинителей и прокуроров. Были вручены награды сотрудникам прокуратуры, награжденным распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 сентября 2024 года, а также сотрудникам прокуратуры, поощренным соответствующим приказом Генерального прокурора за образцовое исполнение служебных обязанностей.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Global Media Group"un tərkibindəki media qurumu “Prokurorluğun dostu” mükafatı ilə təltif olunub

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