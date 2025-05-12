МЧС: За неделю в Азербайджане произошло 156 пожаров

С 5 по 12 мая подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выезжали на 156 вызовов, связанных с пожарами, и провели десятки спасательных операций.

С 5 по 12 мая подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выезжали на 156 вызовов, связанных с пожарами, и провели десятки спасательных операций.

Как сообщили Report в МЧС, за указанный период была оказана помощь гражданам в экстренных ситуациях в 33 случаях, а также в двух дорожно-транспортных происшествиях.

В результате предпринятых мероприятий спасены 44 человека, 16 из них - дети. Кроме того, были эвакуированы 7 человек, двое отравились продуктами горения, один получил травму. Обнаружены и переданы по назначению тела двух погибших.