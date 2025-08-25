МЧС: За неделю произошло 692 пожара, спасены 57 человек

О нас

Происшествия
25 августа 2025 г. 10:41
В Азербайджане за минувшую неделю подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совершили 692 выезда на тушение пожаров.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, спасатели также провели 48 операций по оказанию помощи людям, оказавшимся в безвыходной ситуации, ликвидировали последствия двух дорожно-транспортных происшествий и предотвратили одну попытку самоубийства.

В результате оперативных действий были спасены 57 человек, в том числе 11 детей. Кроме того, 13 человек получили травмы, 8 эвакуированы. Тела 10 погибших были переданы по назначению.

Версия на азербайджанском языке FHN: Ötən həftə ərzində 692 yanğına çıxış olub, 10 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib

