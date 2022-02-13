МЧС: За минувшие сутки зафиксировано 30 фактов пожара

За минувшие сутки произошло 30 пожаров, 5 случаев нахождения людей в беспомощном состоянии, один случай аварийно-спасательной работы по одному ДТП.

За минувшие сутки произошло 30 пожаров, 5 случаев нахождения людей в беспомощном состоянии, один случай аварийно-спасательной работы по одному ДТП.

Как сообщили Report в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", соответствующими структурами министерства за минувшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по 30 случаям возникновения пожаров, были спасены 9 человек, в том числе 1 ребенок и 1 человек, оказавшийся в зажатом состоянии в автомобиле в результате ДТП в Агдашском районе, один человек отравился от угарного газа.