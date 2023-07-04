МЧС выявило недочеты в многоэтажном жилом комплексе

Государственная служба пожарного надзора и Государственная служба противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям провели учения в многоэтажном жилом комплексе, принадлежащем МТК İdeal İnşaat, расположенном по адресу: город Баку, Сабаильский

Государственная служба пожарного надзора и Государственная служба противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провели учения в многоэтажном жилом комплексе, принадлежащем МТК İdeal İnşaat, расположенном по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Аббасгулу Аббасзаде, 17.

Как сообщили агентству Report в министерстве, учения проводились с целью проведения операций по тушению условного пожара в жилом доме, а также для оценки условий противопожарной работы на территории в целом.

В ходе учений было установлено, что из-за беспорядочной парковки личного транспорта пожарные машины не могут свободно проезжать к жилому дому и бассейну с водой. Кроме того, установлено, что здание не было полностью обеспечено первичными средствами пожаротушения, не было полностью установлено устройство пожарной сигнализации.

Были даны устные и письменные поручения ответственным за пожарную безопасность здания об устранении указанных недочетов, а также проведены просветительские беседы с жителями жилого дома об обеспечении пожарной безопасности.