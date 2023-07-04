О нас

МЧС выявило недочеты в многоэтажном жилом комплексе

МЧС выявило недочеты в многоэтажном жилом комплексе Государственная служба пожарного надзора и Государственная служба противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям провели учения в многоэтажном жилом комплексе, принадлежащем МТК İdeal İnşaat, расположенном по адресу: город Баку, Сабаильский
Происшествия
4 июля 2023 г. 16:55
МЧС выявило недочеты в многоэтажном жилом комплексе

Государственная служба пожарного надзора и Государственная служба противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провели учения в многоэтажном жилом комплексе, принадлежащем МТК İdeal İnşaat, расположенном по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Аббасгулу Аббасзаде, 17.

Как сообщили агентству Report в министерстве, учения проводились с целью проведения операций по тушению условного пожара в жилом доме, а также для оценки условий противопожарной работы на территории в целом.

В ходе учений было установлено, что из-за беспорядочной парковки личного транспорта пожарные машины не могут свободно проезжать к жилому дому и бассейну с водой. Кроме того, установлено, что здание не было полностью обеспечено первичными средствами пожаротушения, не было полностью установлено устройство пожарной сигнализации.

Были даны устные и письменные поручения ответственным за пожарную безопасность здания об устранении указанных недочетов, а также проведены просветительские беседы с жителями жилого дома об обеспечении пожарной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN çoxmərtəbəli yaşayış kompleksində nöqsanlar aşkarlayıb

Другие новости из категории

Погиб еще один пострадавший, раненый в поселке Дигях Абшеронского района
Погиб еще один пострадавший, раненый в поселке Дигях Абшеронского района
4 июля 2023 г. 18:03
Повредившая декоративное растение в Приморском национальном парке женщина оштрафована
Повредившая декоративное растение в Приморском национальном парке женщина оштрафована
4 июля 2023 г. 17:52
Завотделом Сабунчинского медцентра привлечен к ответственности
Завотделом Сабунчинского медцентра привлечен к ответственности
4 июля 2023 г. 17:12
В трех районных отделах Госслужбы по мобилизации и призыву проведены операции, есть задержанные
В трех районных отделах Госслужбы по мобилизации и призыву проведены операции, есть задержанные
4 июля 2023 г. 17:07
В Исмаиллы задержаны культиваторы наркосодержащих растений
ФотоВ Исмаиллы задержаны культиваторы наркосодержащих растений
4 июля 2023 г. 15:59
В Сумгайытском перинатальном центре скончалась 38-летняя женщина
В Сумгайытском перинатальном центре скончалась 38-летняя женщина
4 июля 2023 г. 15:27
В Сабунчинском районе обнаружена граната
ФотоВ Сабунчинском районе обнаружена граната
4 июля 2023 г. 13:24
Предотвращен ввоз 21 килограмма наркотиков из Ирана в Азербайджан
ФотоПредотвращен ввоз 21 килограмма наркотиков из Ирана в Азербайджан
4 июля 2023 г. 11:44
В Азербайджане минувшим днем в ДТП погибли четыре человека
В Азербайджане минувшим днем в ДТП погибли четыре человека
4 июля 2023 г. 11:37
В Нафталане задержан подозреваемый в выращивании конопли
ФотоВ Нафталане задержан подозреваемый в выращивании конопли
4 июля 2023 г. 09:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi