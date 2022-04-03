МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра

МЧС Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом в одном из ночных клубов в центре Баку.

МЧС Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом в одном из ночных клубов в центре Баку.

Об этом Report сообщили в МЧС.

"3 апреля 2022 года около 03:00 на горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве на объекте, расположенном по улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе города Баку.

К тушению были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на объекте, функционирующем как ночной клуб, произошел взрыв, вызвавший пожар и обрушение", - отмечается в информации ведомства.

На месте инцидента находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.