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МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра

МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра МЧС Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом в одном из ночных клубов в центре Баку.
Происшествия
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3 апреля 2022 г. 04:30
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра

МЧС Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом в одном из ночных клубов в центре Баку.

Об этом Report сообщили в МЧС.

"3 апреля 2022 года около 03:00 на горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве на объекте, расположенном по улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе города Баку.

К тушению были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на объекте, функционирующем как ночной клуб, произошел взрыв, вызвавший пожар и обрушение", - отмечается в информации ведомства.

На месте инцидента находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN Bakıda gecə klubunda partlayışla bağlı məlumat yayıb, nazir müavini hadisə yerindədir

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