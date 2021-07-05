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МЧС: Вулкан не представляет угрозы для жизни людей и нефтегазовой инфраструктуры

МЧС: Вулкан не представляет угрозы для жизни людей и нефтегазовой инфраструктуры Сегодня с раннего утра с привлечением вертолета авиационной поддержки Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) начались разведывательные полеты над Каспийским морем.
Происшествия
5 июля 2021 г. 10:43
МЧС: Вулкан не представляет угрозы для жизни людей и нефтегазовой инфраструктуры

Сегодня с раннего утра с привлечением вертолета авиационной поддержки Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) начались разведывательные полеты над Каспийским морем.

Об этом Report сообщили в МЧС.

По информации, при полете в направлении Сальянского района примерно в 30 километрах от берега на острове Дашлы был выявлен факт извержения грязевого вулкана. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя.

"Вулкан не представляет угрозы нефтегазовой инфраструктуре в море и другим объектам, а также жизни людей", - сообщили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Vulkanın dənizdəki neft-qaz infrastrukturu və insan həyatı üçün təhlükəsi yoxdur

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