МЧС: Вулкан не представляет угрозы для жизни людей и нефтегазовой инфраструктуры

Сегодня с раннего утра с привлечением вертолета авиационной поддержки Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) начались разведывательные полеты над Каспийским морем.

Сегодня с раннего утра с привлечением вертолета авиационной поддержки Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) начались разведывательные полеты над Каспийским морем.

Об этом Report сообщили в МЧС.

По информации, при полете в направлении Сальянского района примерно в 30 километрах от берега на острове Дашлы был выявлен факт извержения грязевого вулкана. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя.

"Вулкан не представляет угрозы нефтегазовой инфраструктуре в море и другим объектам, а также жизни людей", - сообщили в министерстве.