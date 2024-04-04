МЧС вновь обратилось к населению в связи с сильным ветром

В сильную ветреную погоду рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под опорами линий электропередач и высокими деревьями.

В сильную ветреную погоду рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под опорами линий электропередач и высокими деревьями.

Как сообщает Report, об этом говорится в повторном обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) к населению в связи с наблюдающимся на территории страны сильным ветром.

Министерство призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности.

"С учетом сложности тушения пожаров во время сильного ветра особое внимание необходимо уделять соблюдению правил пожарной безопасности ", - говорится в обращении.