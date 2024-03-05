МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности при разведении традиционных костров по вторникам, предшествующим празднику Новруз.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности при разведении традиционных костров по вторникам, предшествующим празднику Новруз.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства, несоблюдение правил пожарной безопасности при разжигании костров может привести к тяжелым последствиям.

В министерстве напомнили, что на прошлой неделе, когда отмечался первый предпраздничный вторник, несоблюдение правил привело к пожару в Абшеронском районе. Искра от костра попала на автомобиль, в результате транспортное средство сгорело, пожар удалось потушить только после вмешательства сил МЧС, добавили в ведомстве.

"Костры следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и любых легковоспламеняющихся материалов. Несовершеннолетние, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых. Будьте осторожны при прыжках через костер, проследите за тем, чтобы после празднества огонь в костре был полностью потушен", - говорится в заявлении.

В МЧС также призвали граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.