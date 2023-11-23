МЧС: Ветреная погода, высоковольтные линии электропередачи в этом районе затруднили тушение пожара

В 05:41 на горячую линию МЧС "102" поступила информация о пожаре на строительном рынке.

В 05:41 на горячую линию МЧС "102" поступила информация о пожаре на строительном рынке.

Как передает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной противопожарной службы, полковник Рза Худиев, по словам которого, через 4 минуты после поступления информации близлежащие подразделения МЧС прибыли на место происшествия:

"В связи с пожаром объявлена высокая категория вызова. Ветреная погода также привела к тому, что источник пожара находился под высоковольтными линиями электропередач, что поставило под угрозу жизнь пожарных и затруднило тушение пожара. Ветреная погода распространила огонь на большие площади, создав три источника на месте пожара. Площадь пожара составляет более 4 000 квадратных метров. В настоящее время огонь во всех направлениях по всему периметру взят под контроль. Распространение огня удалось предотвратить", - отметил Р.Худиев.