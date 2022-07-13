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МЧС: Ветер препятствует полному тушению пожаров в Хачмазе

МЧС: Ветер препятствует полному тушению пожаров в Хачмазе Вблизи села Музаффароба Хачмазского района и сел Тезекенд - Дашлы Ятаг - Сохбетли Шабранского района продолжаются мероприятия по полному тушению взятых под контроль пожаров.
Происшествия
13 июля 2022 г. 18:00
МЧС: Ветер препятствует полному тушению пожаров в Хачмазе

Вблизи села Музаффароба Хачмазского района и сел Тезекенд - Дашлы Ятаг - Сохбетли Шабранского района продолжаются мероприятия по полному тушению взятых под контроль пожаров.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что жаркие и засушливые погодные условия и ветер препятствуют полной ликвидации пожара.

В настоящее время к тушению пожара привлечены 1 вертолет, принадлежащий авиационному отряду МЧС, силы Государственной противопожарной службы, Северного регионального центра, Службы спасения особого риска, сотрудники Министерства внутренних дел и центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, а также соответствующая техника ИВ района.

МЧС в очередной раз призывает население соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жаркие и засушливые дни.

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Версия на азербайджанском языке FHN: "Külək Xaçmazda yanğın ocaqlarının tam söndürülməsinə mane olur"

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