МЧС: Ветер препятствует полному тушению пожаров в Хачмазе

Вблизи села Музаффароба Хачмазского района и сел Тезекенд - Дашлы Ятаг - Сохбетли Шабранского района продолжаются мероприятия по полному тушению взятых под контроль пожаров.

Вблизи села Музаффароба Хачмазского района и сел Тезекенд - Дашлы Ятаг - Сохбетли Шабранского района продолжаются мероприятия по полному тушению взятых под контроль пожаров.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что жаркие и засушливые погодные условия и ветер препятствуют полной ликвидации пожара.

В настоящее время к тушению пожара привлечены 1 вертолет, принадлежащий авиационному отряду МЧС, силы Государственной противопожарной службы, Северного регионального центра, Службы спасения особого риска, сотрудники Министерства внутренних дел и центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, а также соответствующая техника ИВ района.

МЧС в очередной раз призывает население соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жаркие и засушливые дни.