МЧС: В тушении пожара на заводе задействовано 25 единиц техники, более 100 человек личного состава

“Сегодня около 11:16 в Министерство по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на этилен-полиэтиленовом заводе производственного объединения ”Азерикимья” Государственной нефтяной компании".
Как передает Report, об этом сообщил журналистам заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС полковник Рза Худиев.
Он сказал, что в настоящее время горит масляный бак сферического типа: “Его объем составляет 600 литров".
"На месте пожара работают 25 единиц базовой и специальной техники. К тушению пожара было привлечено более 100 человек личного состава", - подчеркнул чиновник МЧС.