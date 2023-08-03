МЧС: В селе Гарагоюнлу нанесен ущерб порядка 30 домам

В селе Гарагоюнлу нанесен ущерб порядка 30 домам.

В селе Гарагоюнлу нанесен ущерб порядка 30 домам.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник карабахского регионального центра МЧС Мирали Фейзиев.

По его словам, потоки воды, вызванные обрушением части плотины на участке Верхне-Карабахского водоканала, проходящем через село Гарагоюнлу Бардинского района, нанесли ущерб хозяйствам жителей села:

"На место происшествия была привлечена тяжелая техника. В результате принятых мер сброс воды удалось перекрыть. В селе Гарагоюнлу насчитывается 160 хозяйств. Порядка 30 домов подверглись подтоплению. К счастью, люди не пострадали. Спасательные работы на местах продолжаются"

Представитель МЧС также отметил, что вскоре начнется подсчет ущерба, нанесенного хозяйствам.