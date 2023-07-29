МЧС: В ряде районов Баку ликвидированы последствия сильного ветра

Соответствующие силы МЧС приняли необходимые меры для ликвидации ущерба, причиненного сильным ветром, наблюдавшимся на территории страны за минувшие сутки.
Как передает Report, на горячую линию 112 МЧС поступила информация о том, что в связи с сильным ветром внешняя часть кондиционера, прикрепленная к фасаду многоэтажного жилого дома в Ясамальском районе, слетела с крепления и осталась висеть на кабеле, а в Сабаильском районе на проспекте Нефтяников ветер снес крышу четырехэтажного жилого дома.
Согласно информации, сотрудники Службы спасения особого риска министерства устранили опасность для окружающих.
Кроме того, на улице Братьев Мардановых в Насиминском районе сотрудниками Службы спасения особого риска с тротуара было убрано дерево, которое препятствовало свободному передвижению граждан.
Спасателями Бакинского регионального центра МЧС был перерезан железный водосток длиной около четырех метров, предназначенный для отвода дождевой воды, свисавший с крыши пятиэтажного жилого дома на улице Алескера Алекберова в Ясамальском районе, и обеспечена безопасность жителей.